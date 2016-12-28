Петербуржцы устроят хоровод у елки на Дворцовой

На Дворцовой площади 30 декабря состоится новогодний флешмоб. Его участники будут водить хоровод вокруг главной городской елки.

Горожанам для акции раздадут бенгальские огни, чтобы хоровод под праздничную музыку на площади был еще красочнее.

Участники флешмоба ждут на Дворцовой в 19:30, а сам хоровод начнут водить в 20:00. Организаторы ожидают, что в акции поучаствуют около 300 человек. Также они добавили, что администрация города предупреждена о флешмобе.

В пятницу, 30 декабря, будет последний день мультимедийного шоу на Дворцовой площади, посвященного уходящему Году российского кино. В этот день в 22:30 над Невой пройдет пиротехническое шоу с музыкальным фейерверком.

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