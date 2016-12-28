Деды Морозы и Снегурочки проедут по будущей велодорожке на Фонтанке

В центре Петербурга состоится велопарад Дедов Морозов и Снегурочек. Они проедут по будущей велодорожке на набережной реки Фонтанки.

Маршрут пройдет от Инженерного сквера через Гороховую улицу до Дворцовой площади. Всего велосипедисты в праздничных костюмах проедут шесть километров.

В конце парада пройдет фотосессия, а завершится программа в баре Brimborium, где состоится обсуждение правильной зимней велоодежды и концерт.

Ранее проект по созданию велосипедной дорожки на набережной Фонтанки стал одним из победителей конкурса "Твой выбор". На реализацию инициативы проекта "Велосипедизации Санкт-Петербурга" выделят из городского бюджета менее 4,5 млн рублей.