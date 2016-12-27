На Дворцовой до 30 декабря будут показывать новогоднее шоу и салют над Невой

На Дворцовой площади с 27 по 30 декабря каждый вечер будет проходить мультимедийное шоу. Представление "Полетели в Новый год" будут демонстрировать с 18:00 до 23:00. В пятницу, 30 декабря, шоу завершится в 22:00, а в 22:30 над Невой пройдет пиротехническое шоу с музыкальным фейерверком.

В рамках мультимедийного шоу, которое покажут на фасаде Главного штаба Эрмитажа, будет представлено два анимационных ролика и кадры из советских фильмов. Двумя главными образами программы станут Шерлок Холмс и Медный всадник.

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Один из мультфильмов рассказывает любовную историю двух чемоданов, которые после нескольких встреч в разных городах оказываются на одной багажной ленте. Второй посвящен детским мечтам в канун Нового года.

Помимо этого, на Дворцовой 29 и 30 декабря будет работать "камера поцелуев". Она будет снимать случайных посетителей их толпы на площади и демонстрировать их на фасаде Главного штаба.

Из-за мультимедийного шоу, посвященного окончанию Года российского кино, в центре Петербурга частично ограничено движение для автомобилистов. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.

В субботу, 24 декабря, главную елку города на Дворцовой площади зажег Дед Мороз из Великого Устюга.

На Дворцовой площади с 27 по 30 декабря каждый вечер будет проходить мультимедийное шоу. Представление "Полетели в Новый год" будут демонстрировать с 18:00 до 23:00. В пятницу, 30 декабря, шоу завершится в 22:00, а в 22:30 над Невой пройдет пиротехническое шоу с музыкальным фейерверком.

В рамках мультимедийного шоу, которое покажут на фасаде Главного штаба Эрмитажа, будет представлено два анимационных ролика и кадры из советских фильмов. Двумя главными образами программы станут Шерлок Холмс и Медный всадник.

Один из мультфильмов рассказывает любовную историю двух чемоданов, которые после нескольких встреч в разных городах оказываются на одной багажной ленте. Второй посвящен детским мечтам в канун Нового года.

Помимо этого, на Дворцовой 29 и 30 декабря будет работать "камера поцелуев". Она будет снимать случайных посетителей их толпы на площади и демонстрировать их на фасаде Главного штаба.

Из-за мультимедийного шоу, посвященного окончанию Года российского кино, в центре Петербурга частично ограничено движение для автомобилистов. Подробнее об изменениях можно узнать здесь.

В субботу, 24 декабря, главную елку города на Дворцовой площади зажег Дед Мороз из Великого Устюга.