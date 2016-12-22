Валенки: как выбрать настоящую русскую обувь

Впереди новогодние каникулы — это отличная возможность съездить на природу. Чтобы сделать прогулку по снегу еще приятнее, купите валенки.

Валенки уже давно носят не только жители крохотных деревень вдали от мегаполисов. Это удобная обувь, которая является одним из символов России. На новогодних каникулах стоит хоть раз съездить на природы, и именно валенки подарят еще больше удовольствия от прогулки по снегу на свежем воздухе. "Аргументы Недели" рассказывают, какие бывают валенки и что нужно знать при их покупке.

История

Валенки — это обувь из свалянной овечьей шерсти, отчего и возникло такое название.

Предшественником валенок были войлочные сапоги кочевников Евразии, которые назывались "пимы". Они существуют более 1,5 тысячи лет. На Руси валенки появились в период Золотой Орды, однако популярными стали лишь в первой половине XIX века, когда появились механические способы производства. До этого все делалось вручную, поэтому позволить себе такую обувь могли лишь зажиточные люди.

Какие бывают валенки

Есть два типа валенок — самовалки, которые изготавливаются вручную, и фабричные, изготовленные на специальных валяльных машинах. Первый тип более мягкий и легкий, однако стоит он в два раза дороже заводских валенок. Те, что изготавливаются на фабрике, более жесткие и грубые, но при этом более дешевые и долговечные.

Иногда валенки подшивают кожаной или резиновой подошвой, что увеличивает износостойкость. Тонкие валенки можно носить с галошами.

Валенки бывают нескольких цветов. Самый распространенный — серый, который получается из овечьей шерсти. Подобный цвет неровный и натуральный. Белые валенки делают из шерсти белых овец. Таких овец значительно меньше, поэтому стоимость подобных валенок будет выше. Стоит учесть, что не бывает снежно-белых валенок, только грязновато-белого цвета. Также овечья шерсть бывает темно-коричневого цвета, однако черные валенки получаются только после окраски.

Фото: pix.avaxnews.com

Как выбрать валенки

При выборе валенок проверьте их качество. Толщина стенок должна быть одинаковой, не менее 4-6 мм. Стенки не должны содержать проплешин и комков, а быть ровными. При этом на подошве толщина будет больше, чем на голенище.

Валенки традиционно изготавливают без определения на правый и левый. Поэтому оба валенка должны удобно сидеть на ноге и быть одного размера. При покупке стоит выбрать валенки на 1-2 размера больше вашего, так как они постепенно будут усаживаться. Это позволит им со временем принять форму вашей ноги. Чтобы не путаться и позволить валенкам правильно принять форму, на первое время сделайте пометку правого и левого валенка.

Фото: intornoroma.ru