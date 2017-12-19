Ледяные грифоны и зайцы поселились в Петропавловской крепости (ФОТО)

Ледяные грифоны, зайцы и множество других персонажей поселились в Петропавловской крепости. С 23 декабря в Нарышкином бастионе откроется легендарный Фестиваль ледовых скульптур «ICE FANTASY - 2018».

Работы в шатре-холодильнике уже почти закончены, к 19 ноября выставка готова на 85%. В этом году она будет намного масштабней, для создания скульптур понадобилось 180 тонн льда.

«Мы постарались сделать так, чтобы нынешний фестиваль затмил все предыдущие, покажем порядка 20 композиций, которые включают сразу несколько скульптур. Основная часть скульпторов уже уехала, оставшиеся сейчас доделывают последние штрихи», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» куратор фестиваля Александр Грицай.

По его словам, над созданием выставки работала команда скульпторов из Петербурга, Ростова, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Харькова и других городов. «Это профессиональные скульпторы, команда, которая работает с нами не первый год», - отметил Грицай.

Гости фестиваля смогут увидеть памятник Ласточкино гнездо, Александровскую колонну на Дворцовой площади, Атлантов, которые помогают сбываться желаниям, слона на Невском проспекте из басни Крылова, крылатых львы с Банковского моста, небольшой ледовый домик, Щелкунчика, а также множество собак в разных интерпретациях, так как это как символ Нового года. Главной ледяной собакой на фестивале станет верный пес Хатико.

«Еще мы подготовили маленькие загадки для наших юных посетителей – зайцев, которые будут запрятаны в каждой из композиций. Детки смогут их найти, даже если скульптуры будут совсем незаметными», - объяснил Александр Грицай. Кроме того, посетителей выставки будут встречать ледяные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

В течение всего времени работы фестиваля в шатре будет поддерживаться минусовая температура, а ледовые композиции, находящиеся в затемненном пространстве «холодильника», днем и ночью будут подсвечиваться всеми цветами радуги. Фестиваль будет работать с 23 декабря 2017 года по 4 февраля 2018 года ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость билетов: взрослый – 450 рублей, детский (до пяти лет) - 350 рублей, льготный (учащиеся, студенты, пенсионеры) – 350 рублей. Для многодетных семей предусмотрены дни бесплатного посещения, даты будут сообщены позднее.