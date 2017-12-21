На Рождественскую ярмарку съедутся гости из 14 стран мира

На Рождественскую ярмарку на Пионерской площади приедут представители 14 стран, сообщил главный специалист сектора питания Управления развития потребительского рынка Олег Синягин.

«Гости приедут из Израиля, Сербии, Латвии, Беларуси, Кубы, Германии, Индии, Австрии, Китая, Грузии и других стран. Кроме того, съедутся россияне из 13 регионов нашей страны», — приводит слова Синягина АБН.

Всего на ярмарке разместится более 150 торговых точек. На открытии будет присутствовать губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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На ярмарке будут усилены меры безопасности, сообщил председатель комитета по развитию предпринимательского рынка Эльгиз Качаев. По его словам, будут работать «кинологи с собаками, полицейские, сотрудники ФСБ». Кроме того, посетителей будут досматривать, а место проведения ярмарки оградят бетонными блоками, чтобы на нее не смог въехать грузовой автомобиль, «как это было во Франции».

Директор Театра юных зрителей Светлана Лаврецова уточнила, что на его здании находятся видеокамеры наблюдения. «Все записи мы сохраняем на полтора месяца», — добавила Лаврецова.

Рождественская ярмарка будет работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Исключение – 1 января, когда она откроется в 14:00. Вход на ярмарку свободный.