В Петербурге с 20 декабря откроются 70 елочных базаров

В Петербурге откроются елочные базары по 70 адресам, сообщили в комитете имущественных отношений.

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Торговые точки разместятся в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Приморском, Центральном и других районах. Продажа елок будет организована на участках, предоставленных предпринимателям по договорам под сезонную торговлю.

Полный список адресов елочных базаров доступен на сайте КИО. Работать точки будут с 20 по 31 декабря. Также елочные базары могут разместиться на землях частной собственности, а также районными администрациями в рамках ярмарок.