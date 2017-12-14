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Рождественский караван Coca Cola добрался до Петербурга

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© Фото: Coca-Cola HBC Россия
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    Сказочная новогодняя процессия посетит маленьких пациентов больниц и интернатов.

    Рождественский караван Coca-Cola прибыл в Петербург и Ленобласть. Как рассказали в пресс-службе «Coca-Cola HBC Россия», в городе на Неве караван сделает несколько остановок.

    Первая из них – в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Турнера в Пушкине: туда караван прибыл 14 декабря. На следующий день он отправится в «Детскую деревню-SOS», а 16 декабря сделает в Петербурге две остановки: в парке торгового центра «МЕГА Дыбенко» и на парковке «МЕГА Парнас».

    После этого, 18 декабря, волонтеры-участники каравана посетят Детскую городскую клиническую больницу №5 имени Филатова и Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей имени Цимбалина. 21 декабря волонтеры приедут к пациентам Детской городской больницы №1.

     

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