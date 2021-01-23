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Ольга Бузова объявила о расставании с Давидом Манукяном

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© Фото: pixabay.com

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Он оказался седьмым мужчиной, с которым Ольга пыталась построить отношения.

Ольга Бузова 22 января объявила о расставании с Давидом Манукяном. Он известен как рэпер и блогер Дава. Давид Манукян является седьмым в списке мужчин Ольги Бузовой, с которыми звезда пыталась строить отношения.

Первым возлюбленным Ольги был участник реалити-шоу "Дом-2" Роман Третьяков. Они познакомились в рамках телепроекта, пара встречалась три года.

Вторым мужчиной Ольги Бузовой оказался бизнесмен Тимофей Майоров. К тому времени, Ольга уже стала ведущей реалити-шоу.

Третьим избранником Ольги стал Артур Цветков, он стал известен как диджей Арчи. Многие придерживаются мнения о том, что этот роман просто слухи.

Четвертым возлюбленным Бузовой стал музыкант Александр Тарасов, известный как T-Killah. Сейчас Ольга и Александр говорят о своих отношениях, как о близкой дружбе.

Пятый мужчина звезды оказался футболистом, его зовут Дмитрий Тарасов. В 2012 году пара заключила брак. Однако законные отношения продлились всего 4 года. В 2016 году Ольга и Дмитрий развелись, а причиной развода, как рассказывала Ольга, послужила измена спортсмена.

Шестым мужчиной звезды оказался сыровар Денис Лебедев. Он выиграл летом в 2018 году в шоу "Замуж за Бузову". Пара разошлась из-за скандала. По слухам, Денис Лебедев залез в долги у друзей, обещая отдать деньги после заключения брака с Ольгой Бузовой.

И седьмой избранник Ольги Бузовой - это Давид Манукян. Ольга вчера объявила о расставании с ним. По словам Ольги, непростой характер Давида и склонность к рукоприкладству стали причинами разлада.

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