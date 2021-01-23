Дочь Глюк’oZы обвинила музыкантов из Кореи в плагиате

Дочка знаменитой певицы Глюк’oZы, Лида Чистякова, в своём заявлении обвинила в плагиате корейскую музыкальную группу.

Девушке 13 лет, однако у неё уже можно наблюдать успехи музыкальной индустрии. Лида Чистякова выбрала себе псевдоним Lidus. Молодая представительница сообщества музыки уже на протяжении нескольких лет выпускает под ним свою музыку, а также снимает и выкладывает видеоклипы.

Недавно Лида Чистякова неожиданно наткнулась в интернете на одно видео, которое принадлежит популярной в Корее музыкальной группы TinyTAN. По словам Лиды, видео очень похоже на её собственное мультяшные работы.

Они выпустились ещё в прошлом, 2020 году, в то время как работа корейских музыкантов датирована 15 января 2021 года. За короткий срок видео собрало почти 20 миллионов просмотров.

Теперь родители и менеджеры Lidus намерены обратиться к специалистам, чтобы провети сравнительную экспертизу роликов на предмет плагиата.