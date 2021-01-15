Умер режиссёр Борис Грачевский

Борис Грачевский, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш" умер вчера, в четверг, 14 января. Борис Грачевский был в возрасте 71 года.

В конце декабря Грачевский был госпитализирован в городскую больницу №52 города Москвы. Режиссёр был госпитализирован с диагнозом коронавирусная инфекция. Его состояние оценивалось медиками как тяжелое, затем состояние стало стабилизироваться. Но 14 января друг режиссёра, актёр Владимир Долинский рассказал, что Бориса Грачевского снова ввели в медикаментозный сон. Также состояние режиссёра перешло в категорию стабильно тяжёлое.

За некоторое время до госпитализации сообщалось, что Борис Грачевский заболел коронавирусом и проходил лечение дома. Впоследствии режиссёр был госпитализирован, чтобы врачи держали под контролем течение болезни.