Ушла из жизни создательница организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева

В Санкт-Петербурге сегодня, 14 января после тяжелой болезни ушла из жизни почетная председательница общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева. Создательница организации ушла на 90-ом году жизни.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, выразил соболезнования родным, близким, а также товарищам Ираиды Скрипачевой. Губернатор сказал, что Ираида Скрипачева принадлежала к поколению ленинградцев, которые смогли отстояли Ленинград в блокаду.

Ираида Скрипачева несла с собой память о самых тяжёлых испытаниях в то время, а также долгое время являлась возглавляющей организации "Жители блокадного Ленинграда". Более того, она была одним из самых активных участников движения ветеранов.

Александр Беглов поделился: "Нам будет не хватать этого замечательного, сильного и доброго человека".

Ираида Скрипачева была рождена 14 июня 1931 года в Ленинграде, где закончила школу и Ленинградский инженерно-экономический институт. В городе она провела все дни во время блокады (900 дней).