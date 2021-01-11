Ведущий битвы экстрасенсов умер от COVID-19 в реанимации

Михаил Виноградов был профессором психиатрии, доктором медицинских наук, криминалистом, а также экспертом в шоу "Битва экстрасенсов". Он скончался первого января. Легендарному психиатру-криминалисту было 80 лет.

Михаил Виноградов был госпитализирован ещё 19 декабря, болезнь протекала долго и тяжело для Михаила. Сатурация воздуха в крови под Новый год стала падать всё больше, то есть кислорода в крови не хватало.

Михаил Виноградов оказывал помощь правоохранительным органам в расследованиях громких дел. Так, например, он стал первым, кто составил физический и психологический портрет битцевского маньяка.