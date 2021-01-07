семье Олега Тинькова перестает контролировать "Тинькофф банк"

Компания TCS Group Holding PLC, у которой находится под контролем "Тинькофф банк", сделала заявление о том, что происходит конвертация всех непогашенных акций из В категории. Данные акции принадлежат трастам Олега Тинькова, которые зарегистрированы на Виргинских островах Великобритании. По итогу данной операции права голоса Олега Тинькова в TCS Group будут снижены с 84 до 35 процентов.

По факту это значит, что у семьи Олега Тинькова прекратится контроль над TCS Group Holding PLC, а также банк они тоже перестанут контролировать.

В содержании официального уведомления от компании, которое было опубликовано Лондонской фондовой биржей, Олег Тиньков заверил, что рад происходящим событиям.

"Я считаю, что это хорошо для всех! Теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, и интересы всех акционеров еще более согласованы" — сообщил Олег Тиньков.