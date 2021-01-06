Александр Беглов, глава города Санкт-Петербург, поздравил православных местных жителей и гостей города Петербург с наступающим праздником Рождества.
В преддверии праздника губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что петербуржцы относятся по-особенному к этому празднику. Особенная любовь к Рождеству была всегда у местных жителей, так как внешнее убранство города очень связанно с ним. Много храмов в городе посвящены православному празднику. Более того, не так давно в Санкт-Петербурге был воссоздан Храм Рождества Христова на Песках.
Губернатор города подчеркнул:" Он (праздник Рождества) дарит нам радость и надежду."
Беглов поздравил Петербуржцев с наступающим Рождеством
© Фото: pixabay.com
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Слова губернатора передаёт пресс-служба Смольного.
Александр Беглов, глава города Санкт-Петербург, поздравил православных местных жителей и гостей города Петербург с наступающим праздником Рождества.
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