Беглов поздравил Петербуржцев с наступающим Рождеством

Александр Беглов, глава города Санкт-Петербург, поздравил православных местных жителей и гостей города Петербург с наступающим праздником Рождества.

В преддверии праздника губернатор Санкт-Петербурга рассказал, что петербуржцы относятся по-особенному к этому празднику. Особенная любовь к Рождеству была всегда у местных жителей, так как внешнее убранство города очень связанно с ним. Много храмов в городе посвящены православному празднику. Более того, не так давно в Санкт-Петербурге был воссоздан Храм Рождества Христова на Песках.

Губернатор города подчеркнул:" Он (праздник Рождества) дарит нам радость и надежду."