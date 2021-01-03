Солистка из Little Big поделилась, как остаться стройной после новогодних дней

Солистка из группы Little Big Софья Таюрская поделилась советами о том, как остаться после новогодних застолий в стройном теле.

По словам Софьи Таюрской, необходимо иметь достаточное количества часов сна, а также не злоупотреблять перееданием.

Также солистка Little Big добавила, что ранее у неё были в практике жёсткие ограничения по питанию, однако, затем она призналась, что подобный метод не оказался эффективным на деле.

Ранее Софья Таюрская рассказывала, что имеет склонность к полноте, поэтому постоянный контроль питания ей необходим.