Актёры "Иронии судьбы" против ежегодного показа фильма

Андрей Мягков выразил своё мнение по поводу ежегодного показа известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Актёр главной роли выступает против ежегодного показа.

По мнению Мягкова, в это становится "надоедливым извращением" если производить показы несколько раз в день ежегодно шедевр российского кинематографа, телезрителям такое явление будет надоедливым.

Актёр признался, что во время Нового года пересмотром картины не занимается, однако, вспоминает о съёмках фильма с теплом. Для Андрея Мягкова "Ирония судьбы, или С легким паром!" - это новогодняя любовная история.