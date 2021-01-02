Андрей Мягков выразил своё мнение по поводу ежегодного показа известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Актёр главной роли выступает против ежегодного показа.
По мнению Мягкова, в это становится "надоедливым извращением" если производить показы несколько раз в день ежегодно шедевр российского кинематографа, телезрителям такое явление будет надоедливым.
Актёр признался, что во время Нового года пересмотром картины не занимается, однако, вспоминает о съёмках фильма с теплом. Для Андрея Мягкова "Ирония судьбы, или С легким паром!" - это новогодняя любовная история.
Актёры "Иронии судьбы" против ежегодного показа фильма
© Фото: "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975)
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Высказался Андрей Мягков.
Андрей Мягков выразил своё мнение по поводу ежегодного показа известного советского фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975). Актёр главной роли выступает против ежегодного показа.
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