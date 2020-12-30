Адвокаты Санкт-Петербурга объединились с "Насилию.нет"

Министерство юстиции включило правозащитный центр "Насилию. нет" в лист иностранных агентов. Это спровоцировало коллегию адвокатов из Санкт-Петербурга на сотрудничество с директором центра "Насилию. нет" Анной Ривиной.

Также Оксана Пушкина, депутат Государственной думы, выразила свою позицию по отношению к теущей ситуации, она поделилась, что сейчас борьба с насилием в любой его форме выходит на новый уровень так как в сотрудничество объединилиьс профессионалы. Более того, Добрынин, бывший сенатор, заявил, что статус иностранного агента в Российской Федерации - это почёт.

По поступившей информации стало известно, что в России началась программа, которая направлена на устранение неравенства по гендерному признаку, а также снижение количества насилия и дискриминирования.