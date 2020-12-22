Бывшая участница "Дома-2" рассказала, что забыла как жить вне проекта

Ольга Рапунцель, бывшая участница реалити-шоу "Дома-2" рассказала, что совершенно забыла, какого это жить в реальной жизни, а не на проекте.

Ольга Рапунцель вместе со своим мужем Дмитрием Дмитренко и с двумя маленькими дочками были вынуждены переехать обратно в реальность, а именно: в Москву в двухкомнатную квартиру. По словам бывшей участницы, жизнь началась "с нуля".

Бывшая звезда шоу также рассказала, что у них с мужем уже случился первый спор вне проекта. Дмитрий Дмитренко отругал свою супругу за покупку сковороды за четыре тысячи рублей, потому что нужно было купить подешевле. Однако Ольга Рапунцель не знала, какие сейчас цены.