Преподаватель Петербурга показывает, что дистанционка может быть интересной

В Санкт-Петербурге педагог освоил дистанционное обучение ещё задолго до его введения из-за пандемии коронавируса. Николай Милованов - учитель физики и математики в Северной столице, ему 69 лет. В свои годы он показывает пример всем учителям, что учёбу можно сделать интересной.

На сегодняшний день на его странице в TikTok 168 тысяч подписчиков. В своих видеороликах Николай Милованов танцует и поёт песни, но делает он это со школьным материалом так мастерски, что человек,ничего не знающий о физике и математике, познает эти предметы с большим инетересом.

По мнению Николая Милованова, дистанционное обучение - очень удобный вариант обучения, платформа TikTok, по его словам - это один из способов эффективной передачи знаний и информации школьникам. Педагог считает, что в школе нельзя сделать лишнего движения, а ему хочется установить контакт между учениками и заставить их загореться учёбой.