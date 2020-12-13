Песков опроверг домыслы о жизни Путина в бункере

В специальном фильме "Опасный вирус. Год первый" на телеканале Россия1 пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что президент России Владимир Путин живёт в бункере.

Пресс-секретарь Кремля поделился, что во время всемирной пандемии коронавирусной инфекции президент Российской Федерации Владимир Путин всё так же живёт в своей резиденции, которая находится в Ново-Огорево. Также Дмитрий Песков рассказал, что президент иногда ездит в рабочие командировки и просто выходит на работу.

Также пресс-секретарь Кремля сказал, что пока неизвестно, где и как будет праздновать Новый год Владимир Путин.