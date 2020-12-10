Визитка Владимира Путина о его работе в мэрии Питера продаётся в интернете за полмиллиона

Стало известно, что в Интернете выставлена на продажу рабочая визитка Владимира Владимировича Путина, которая существует со времён его работы в мэрии города Санкт-Петербурга.

Судя по объявлению, визитка была оценена продавцом в полмиллиона рублей (550 000 тысяч). В описание к "товару" продавец подписал, что это оригинал, состояние у раритетной визитки хорошее. Она пролежала в кошельке 16 лет (с 2004 года). Продавцом оказалась женщина, которая поделилась, что в то время, когда к ней в руки попала визитка, она "работала в компании у его советника", она пояснила, что говорит о компании ЗАО КРОС.

Визитка представляет собой чёрно-белую карточку с гербом города Санкт-Петербурга. Там в информации о нынешнем президенте указана его должность. У Путина на тот момент времени была должность заместителя мэра по международным и внешнеэкономическим связям, также он был председателем комитета по внешним связям мэрии. В уголке карточки указаны контактные данные.

Автор объявления сказала, что цену менять особо не готова и максимум, что она может сделать - это скидку в 50 тысяч рублей.