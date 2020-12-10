Психолог Лев Щеглов 9 декабря попал в реанимацию с «ковидом»

Лев Щеглов, известный 74-летний петербургский психолог, доктор наук, сексолог, в Санкт-Петербурге попал в реанимацию с диагнозом коронавирус.

Ранее Щеглов, в конце ноября почувствовал себя плохо и врачи диагностировали ему коронавирус. Затем психологу становилось все хуже и его госпитализировали. 9 декабря Щеглов почувствовал себя значительно хуже и его перевели в реанимацию.

Лев Моисеевич Щеглов является автором 15 монографий и научно-популярных книг. Написал более 500-научно-популярных статей и интервью. Кроме того, написал около 130 научных публикаций по проблемам сексологии, психотерапии и психоанализа.