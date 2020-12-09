Известный актёр Александр Самойлов скончался

Известный российский актёр скончался сегодня, в среду, 9 декабря, из-за коронавируса.

Заслуженный артист России и актёр МХАТ имени Максима Горького почувствовал симптомы коронавирусной инфекции ещё 2 ноября.

Александр Самойлов был госпитализирован с диагнозом пневнимония. Около десяти дней он пробыл в обычной палате, однако, уже после 13 ноября артиста перевели в реанимационную палату.

Артиста подключили к искусственной вентиляции лёгких. Медики также продолжали бороться за жизнь Александра Самойлова.

Но сегодня стало известно, что актёр ушёл из жизни на 68 году жизни.