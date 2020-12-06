Олег Тиньков дал несколько советов россиянам

Олег Тиньков, которому был поставлен диагноз в прошлом году острая форма лейкемии, поделился постом в своём Instagram-аккаунте, в котором рассказал, как проходит восстановление и дал несколько полезных советов своим подписчикам.

Два основных совета - это наслаждать жизни и заниматься спортом. Бизнесмен поделился, что за последние 14 месяцев, которые он провёл в постельном режиме, он понял, что нужно наслаждаться каждому дню своей жизни, потому что моменты не повторяются. А также спорт помог ему в борьбе с болезнью, поэтому Олег строго рекомендует спорт.

Также он рассазал, что сейчас проходит его восстановление после операции, в ходе которой врачи провели трансплантацию костного мозга.