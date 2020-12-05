Ксения Собчак назвала предвзятым отношение к скандальному концерту Басты

Ксения Собчак дала комментарий по поводу отношения к недавнему скандальному концерту рэпера Басты в Санкт-Петербурге. Подобное явление она назвала предвзятостью.

Телеведущая-журналист поделилась, что не только Баста на своих концертах собирает толпу народа в пандемию коронавирусной инфекции. В городе Красноярск так же прошёл концерт артистки Zivert. К своему комментарию по поводу концертов она прикрепила видео с выступления Zivert, где находится толпа людей, однако, по видеоматериалу понять точно нельзя - соблюдают ли режим индивидуальной защиты поклонники артистки или нет.

Этим Ксения Собчак поделилась в своём канале в Telegram, который носит название «Кровавая барыня».

Напомним, ранее мы сообщали, что в конце прошлого месяца, 27 и 28 ноября, прошли два больших, но скандальных, концерта Басты. Из-за чего работу Ледового приостановили и оштрафовали на 480 тысяч рублей.