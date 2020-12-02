  • 2 Декабрь 2020
USD 03.12.2020 75.6151 -0.7052
USD ММВБ 22:30 75.2361  
EUR 03.12.2020 91.3052 -0.0044
EUR ММВБ 22:30 90.9692  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Во Франции была спецоперация по извлечению из квартиры человека весом 300 кг

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Француза вытаскивали строительным краном.

Во Франции пришлось специалиста произвести целую спецоперацию по извлечению трёхсот килограммового жителя дома из квартиры.
Француза вытащили из его квартиры при помощи строительного крана. Причиной такого действия был оказался перелом бедра, гражданина Франции нужно было доставить в больницу. Оказывается, мужчина ещё год назад сломал свою ногу, однако встать он не мог из-за сильно большого веса, он просил о помощи.
В спецоперации участвовали аж 50 человек, там были медицинские работники, полиция, а также представители мэрии. Для вызволения мужчины из его квартиры пришлось делать некоторые манипуляции с самим домом. Специалистам пришлось укреплять фасад дома, а также расширить окна. Перед началом спецоперации всех жильцов дома вывели на улицу. Длилось это около 4 часов, в итоге спасатели справились со своей задачей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лица
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram