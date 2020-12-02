Во Франции пришлось специалиста произвести целую спецоперацию по извлечению трёхсот килограммового жителя дома из квартиры.
Француза вытащили из его квартиры при помощи строительного крана. Причиной такого действия был оказался перелом бедра, гражданина Франции нужно было доставить в больницу. Оказывается, мужчина ещё год назад сломал свою ногу, однако встать он не мог из-за сильно большого веса, он просил о помощи.
В спецоперации участвовали аж 50 человек, там были медицинские работники, полиция, а также представители мэрии. Для вызволения мужчины из его квартиры пришлось делать некоторые манипуляции с самим домом. Специалистам пришлось укреплять фасад дома, а также расширить окна. Перед началом спецоперации всех жильцов дома вывели на улицу. Длилось это около 4 часов, в итоге спасатели справились со своей задачей.
Во Франции была спецоперация по извлечению из квартиры человека весом 300 кг
© Фото: pixabay.com
Француза вытаскивали строительным краном.
Во Франции пришлось специалиста произвести целую спецоперацию по извлечению трёхсот килограммового жителя дома из квартиры.
|
По теме
Все новости рубрики
- На 72-м году жизни скончался Борис ПлотниковАктер известен своей ролью доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце».
- Собчак забыла свои документы в самолете, на котором летела в ПетербургТелеведущая летела из Москвы в Петербург с новым контентом для своих информационных ресурсов.
- Кадыров поручил убрать персонажей Marvel в детски садахГлава Чечни захотел видеть вместо супер-героев Marvel национальных героев.
- Бывшая жена Аршавина проиграла суд с футболистом по поводу суммы алиментовМежду бывшими супругами состоялся суд, который выиграл Андрей Аршавин, сумма алиментов стала меньше.
- 02 декабря 2020, 14:20
- В 2021 году инфляция в России вырастет до 4,4%В связи с этим подорожают некоторые продукты в магазинах.
- 02 декабря 2020, 11:50
- На Васильевском острове прорвало трубу с горячей водой"Фонтан" кипятка достиг трез этажей в высоту.
|
следующая
- Татьяна Буланова сообщила о том, что перенесла микроинсультПевица рассказала, что её жизнь потерпела кардинальные изменения.
- В Санкт-Петербурге остановят работу ресторанов и новогодних мероприятийПрофильные комитеты города задумались об остановке работы ресторанов и новогодних мероприятий в Санкт-Петерубурге.
|
|
следующая
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.