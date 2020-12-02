Во Франции была спецоперация по извлечению из квартиры человека весом 300 кг

Во Франции пришлось специалиста произвести целую спецоперацию по извлечению трёхсот килограммового жителя дома из квартиры.

Француза вытащили из его квартиры при помощи строительного крана. Причиной такого действия был оказался перелом бедра, гражданина Франции нужно было доставить в больницу. Оказывается, мужчина ещё год назад сломал свою ногу, однако встать он не мог из-за сильно большого веса, он просил о помощи.

В спецоперации участвовали аж 50 человек, там были медицинские работники, полиция, а также представители мэрии. Для вызволения мужчины из его квартиры пришлось делать некоторые манипуляции с самим домом. Специалистам пришлось укреплять фасад дома, а также расширить окна. Перед началом спецоперации всех жильцов дома вывели на улицу. Длилось это около 4 часов, в итоге спасатели справились со своей задачей.