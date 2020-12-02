На 72-м году жизни скончался Борис Плотников

Борис Плотников, актер, театральный педагог и руководитель мастерской в ГИТИСе, сегодня, 2 декабря, умер на 72-м году жизни. Ранее у актера диагностировали коронавирус.

«Борис Григорьевич умер. Он лежал с коронавирусом неделю на аппарате ИВЛ», — сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Борис Плотников прославился благодаря своей роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Также актер известен своей главной ролью, которую он сыграл в 1992 году, заключенного Данилова в мистерии композитора Алексея Рыбникова «Литургия оглашенных».

Актер скончался от пневмонии, которая была вызвана коронавирусной инфекцией.