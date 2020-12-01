Голливуд приезжает в Петербург

Россия давно привлекает внимание Голливуда, на Западе давно уже снимают фильмы о русской истории, культуре. Также Москва тоже нередко мелькает в фильмах западной киноиндустрии. Ещё один американский режиссёр хочет снять свою картину в одном из городов России - в Санкт-Петербурге.

Вуди Аллен поклонник двух столиц - Москвы и Северной столицы. Он обдумывает возможность снять фильм в одном из городов, в частности в Санкт-Петербурге.

Режиссёр дал интервью VKLive, в котором поделился мыслями и эмоциями о первой поездке в Россию, в город на Неве. Вуди Аллен сказал, что сам город ему очень понравился, однако, на тот момент, когда он был в городе, там ничего не работало, поэтому хотелось скорее вернуться домой. Он назвал Петербруг одним из самых красивейших и воодушевляющих городов.