Собчак забыла свои документы в самолете, на котором летела в Петербург

Телеведущая Ксения Собчак попала в неприятную ситуацию. Летя из Москвы в Санкт-Петербург, она забыла в салоне самолета свой паспорт.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» сообщает, что Ксения Собчак летела в Северную столицу за новым контентом для своих информационных ресурсов. Теперь вместо контента, телеведущей необходимо будет решать проблемы со своими документами.

Пропавшие документы телеведущей нашли стюардессы. Бортпроводницы передали паспорт Собчак в местный отдел полиции. На данный момент документы телеведущей все еще находятся в отделении.