Бывшая жена Аршавина проиграла суд с футболистом по поводу суммы алиментов

Около полугода назад начались судебные разбирательства между бывшими супругами Андреем Аршавиным или Юлией Барановской.

Известный футболист планировал урезать сумму алиментов своим троим детям, Юлия в свою очередь не соглашалась с бывшим мужем. Причиной данного конфликта заключается в том, что у Андрея Аршавина завершилась карьера в Зените, что привело, соответственно, к уменьшению дохода футболиста. По словам бывшего супруга Юлии, будучи игроком футбольного клуба Зенит, он мог высылать на детей не меньше 5 миллионов рублей, однако, сейчас доход позволяет высылать только 300 тысяч рублей.

Суд удовлетворил сторону Аршавина и снизил сумму алиментов, по которым футболист обязан выплачивать на каждого ребёнка по 300 тысяч рублей.

Однако, после данного процесса, футболисту всё равно казалась сумма завышенной и потребовал снова снизить алименты.