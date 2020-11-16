Татьяна Буланова сообщила о том, что перенесла микроинсульт

Известная Российская певица Татьяна Буланова призналась в интервью, что перенесла микроинсульт.



Татьяна Буланова сообщила, что после госпитализации в связи с болезнью, её жизнь потерпела достаточно сильные и резкие изменения. Также известная артистка поделилась, какие симптомы предшествовали микроинсульту. Она назвала такую симптоматику, как онемение пальцев. Ещё за несколько лет до случившегося у неё началось онемение пальцев, затем вся рука полностью онемела. Звезда также добавила, что данный симптом, как онемение, она отнесла к защемлению нерва, но, к несчастью, всё оказалось серьёзнее, чем предполагалось.



На данном этапе певица находится после болезни дома и строго следует советам врача. Татьяна Буланова старается меньше подвергаться стрессу, до сих пор принимает препараты, назначенные врачом, а также ей помогает хороший здоровый сон. Но в питании артистка не ставит себе сильных ограничений и может иногда позволить себе вредное, однако исключительно до 6 часов вечера.