Михаил Боярский порадовал своих подписчиков в TikTOk танцем

В одном из самых популярных на данный момент времени приложений Instagram известный актёр Михаил Боярский поделился небольшим танцем. Актёр порадовал публику и собрал большое количество лайков и комментариев с положительной оценкой танца.



Михаил Боярский подписал свой пост с предложением своим подписчикам: «А попробуйте так…». Также вместе с известным артистом в танце поучаствовал и его концертный директор. Изначально автором, выложившим это видео на платформу TikTok, стал Александр Зыкин. Видео очень понравилось поклонникам творчества Михаила Боярского и они оценили его по достоинству.



Ранее актёр выступил с пожеланием, чтобы в Москве и Северной столице ввели ограничения из-за ситуации с пандемией.