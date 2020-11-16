В одном из самых популярных на данный момент времени приложений Instagram известный актёр Михаил Боярский поделился небольшим танцем. Актёр порадовал публику и собрал большое количество лайков и комментариев с положительной оценкой танца.
Михаил Боярский подписал свой пост с предложением своим подписчикам: «А попробуйте так…». Также вместе с известным артистом в танце поучаствовал и его концертный директор. Изначально автором, выложившим это видео на платформу TikTok, стал Александр Зыкин. Видео очень понравилось поклонникам творчества Михаила Боярского и они оценили его по достоинству.
Ранее актёр выступил с пожеланием, чтобы в Москве и Северной столице ввели ограничения из-за ситуации с пандемией.
Михаил Боярский порадовал своих подписчиков в TikTOk танцем
© Фото: instagram.com./boyarskiy_official
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Комментаторы положительно оценили видео.
В одном из самых популярных на данный момент времени приложений Instagram известный актёр Михаил Боярский поделился небольшим танцем. Актёр порадовал публику и собрал большое количество лайков и комментариев с положительной оценкой танца.
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