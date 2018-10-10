Кокорин и Мамаев вели себя, как малолетние гопники

Вчера в Москве произошло сразу несколько инцидентов в результате хулиганских выходок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба вели себя как малолетние гопники, и ответственность за такое поведение должна последовать без оглядки на их известность.

Читайте также:

Две драки, развод и немного футбола: как Кокорин и Мамаев отметили 10 лет дружбы

Мамаева и Кокорина на пушечный выстрел нельзя подпускать к сборной, как бы здорово они ни играли. Это послужит уроком для всех!

Уже все согласны, что наши футболисты получают зарплату, не сопоставимую ни с уровнем мастерства, ни с доходами их коллег из европейских чемпионатов. У молодых голова кругом идет от шальных денег.

Я не призываю лезть в чужие карманы, но нелишне было бы посчитать средства, которые мог получить бюджет, если бы Госдума поддержала предложение по введению прогрессивной шкалы подоходного налога.

На Западе богатые отчисляют в казну солидную долю доходов. Это считается в порядке вещей, а у нас государству остается с гулькин нос, в то время как зеленые юнцы не знают, на какую глупость еще потратить деньги.