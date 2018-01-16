Вчера утром, 15 января, чрезвычайное происшествие случилось в школе №127 Перми. Двое вооруженных ножами подростков ворвались в класс, где занимались четвероклассники, напали на детей и педагога, а после резни пытались помочь друг другу уйти из жизни. В результате инцидента пострадали 15 человек, трое были госпитализированы.

Если называть вещи своими именами, то это, конечно, террор. Причем, по классической формуле – нанесение максимального вреда как можно большему количеству людей. Эти подонки, которые захотели прославиться, возомнили себя настолько «крутыми», что напали на младшеклассников и учительницу, обязательно должны получить свое.

Но в связи с трагедией возникает несколько вопросов. Например, а не мягкая ли у нас глава 14 Уголовного кодекса об уголовной ответственности несовершеннолетних? Думаю, что профильные комитеты Госдумы должны провести парламентские слушания, обсудить этот вопрос с экспертами, педагогами, правоохранителями. И в случае необходимости вносить коррективы.



Побуждающим фактором для подобных трагедий является пропаганда насилия в интернете и СМИ, в том числе, на телевидении. В связи с этим фракция "СР" будет снова поднимать вопрос о введении общественных советов на ТВ. Ранее соответствующий законопроект трижды отклонялся думским большинством.

Когда у них известные события 1999 года в американской школе – в виде главного «примера» для подражания, возникает вопрос, что происходит со СМИ. Если вычленить ключевые вещи, то согласно сериалам и ток-шоу славы можно добиться двумя вещами – деньгами и насилием. Денег нет, так остается насилие. Законопроект об общественных советах на телевидении – это необходимая мера защиты гражданского общества от того, что льют на уши нашим детям.