"Малолетние дегенераты", опасные коровы и принц датский

Четверг, и начнем с главного. Не с прямой линии с Путиным, а с рыцаря. Принц датский (не Гамлет, Фредерик) посвятил в рыцари барабанщика Metallica Ларса Ульриха. Да, теперь к нему надо обращаться «сэр Ларс». Музыкант получил рыцарский орден Данненборг за вклад в музыку. По рождению Ульрих датчанин, в США он переехал с семьей в подростковом возрасте, но иногда принимает участие в записях датских групп, например.

Еще о важном. Disney назвал дату премьеры нового сезона «Утиных историй». 12 августа впервые покажут новый полнометражный фильм «Woo-oo!», а 23 сентября зрители увидят две новые серии. Там все, как было – рисованный мультик, характерные цвета! Показ совпадает с 30-летием оригинального мультфильма.

В Британии коровы (!) убили профессора Оксфорда. Восьмидесятилетний профессор и бизнесмен Брайан Беллхауз шел мимо деревенской церкви, когад на него внезапно набросились коровы. Местные жители, услышав крики, вызвали «скорую», но мужчина скончался. Беллхауз много лет преподавал в Оксфорде, также был основателем фармацевтической компании Powderject. Осторожнее с коровами.

В России продолжаются скандалы, связанные с задержаниями на митингах 12 июня. Во-первых, в Петербурге число оштрафованных так велико, что на уплату штрафов скидываются всем миром все неравнодушные люди. Вариант «занять у друзей» не всегда работает, потому что у многих друзей такая же проблема. Кроме того, накануне об акции высказался пиар-директор «Мегафона» Петр Лидов. В серии из 12 твитов он назвал вышедших с протестом людей «малолетними дегенератами», после чего «дегенераты» стали массово отключаться от оператора, переходя, например, в «Билайн». Потом Лидов извинился и сказал, что надо было, конечно, выбирать слова, и что «Мегафон» тут ни при чем. Но слово, как известно, не воробей, тем более в «Твиттере».

Немецкая семья Мартенс, которая пыталась переехать в Сибирь из-за обязательных уроков сексуального воспитания в немецкой школе, теперь планирует обосноваться в Ставрополье. Евгению (Ойгену) Мартенсу уже показали дом, в котором они смогут жить. Семейство пока раздумывает.

Власти Омска за один день убрали большую старую свалку в городе из-за того, что местная жительница записала видеообращение о проблеме для «прямой линии» с Владимиром Путиным. Вот что линия-то с чиновниками делает!

Петербург. В преддверии Кубка Конфедераций к жителя домов на Морской набережной на Васильевском острове «в профилактических целях» придут полицейские. Об этом жильцам сообщили в объявлениях, расклеенных в зданиях. Борис Вишневский уже назвал меру «полицейщиной».

Сегодня нам обещают хорошую погоду без осадков. Ура! И хорошего вам дня, друзья.