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Миллионы в гараже и административные суды

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© Фото: Евгений Фельдман для проекта "Это Навальный"

Темы дня

Суды - в Петербурге, гараж - в США.

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Середину недели начнем с главного. В Дзержинском районном суде продолжаются слушания по административным задержаниям на Марсовом поле 12 июня. Суд выносит решения буквально пачками, так как задержанных очень много. Все другие заседания сегодня отменены. Многим назначают несколько суток ареста и штраф. Пожалуй, в новейшей истории полиция первый раз проявила такую жесткость, задержав больше людей, чем даже московские оперативники, а суды дают по 10-15 суток на довольно сомнительных основаниях. Берегите себя.

О неоднозначном. В Пекине пассажирка рейса компании Xiamen Air перед взлетом открыла аварийный выход. Китаянка хотела узнать, что получится, если подергать ручку, которую нельзя трогать. В итоге девушка получила 12 суток ареста. Потому что ручку с аварийным выпуском трапа можно трогать только в чрезвычайных ситуациях.

Тем временем на Урале. Спецслужбам удалось найти 10-летнего мальчика, который потерялся еще 10 июня, когда отдыхал с родителями на Рефтинском водохранилище. После ночевки отец и сын пошли за дровами, но мальчик начал проситься обратно к матери, и отец, посчитав, что до стоянки недалеко, отпустил его. Сын заблудился. Около часа родители искали его самостоятельно, затем начали звонить в спецслужбы. Представители СК по Свердловской области сообщают, что мальчика нашли живым, но в очень тяжелом состоянии. Его доставят в больницу вертолетом, так как он сильно изможден. Друзья, будьте внимательны, отдыхая на природе!

Про искусство. Житель городка Скотсдейл в штате Аризона, США, случайно нашел у себя в гараже утерянную картину Джексона Поллока. Мужчина мирно готовился к переехду, и начал разбирать завал в гараже. Найдя полотно, он вызвал специалиста из аукционного дома, который оценил его в 300 долларов. Потом, правда, уточнил, что при желании картину можно продать в десятки раз дороже. Целый год вновь обретенного Поллока исследовали специалисты и пришли к выводу, что после реставрации картина будет стоить порядка 15 млн долларов. Вопрос о том, как она попала в гараж скромного американца, остается открытым.

В 20 км от Ниагарского водопада опрокинулся грузовик с токсичным химикатом. На шоссе в районе канадского города Сент-Катаринс перевернулась машина, транспортирующая фосфин – газ, который при попадании в легкие может повредить нервную и дыхательную системы человека. В районе двух км эвакуированы все местные жители, но, по последним данным, утечки газа не произошло. Надеемся, ни местным, ни Ниагаре ЧП не нанесет вреда.

Во многих городах, в том числе Москве и Петербурге, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. Усиление ветра, дождь, местами грозы. Будьте внимательны и хорошего вам дня, друзья!

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