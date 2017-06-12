Пуэрто-Рико, визы и День России

День России начнем с массовых протестов. И не с Навального, а с Каталонии – в столице региона Барселоне на улицы вышли, по разным данным, от 24,5 до 40 тыс. человек с требованием провести референдум о независимости «автономного сообщества» Каталония. Поддержали акцию не только местные жители, но и ряд видных общественных деятелей и политиков – например, председатель регионального правительства Карлес Пучдемон и лидер партии «Левые республиканцы Каталонии» Ориол Жункерас. Манифест о том, что испанское правительство «преследует демократию», зачитал футбольный тренер Хосеп Гвардиола.

Тем временем в России проходят массовые антикоррупционные акции. В большинстве случаев они несогласованные, но вот, например, в Казани власти разрешили провести мероприятие в 7 утра на окраине города. Пришли порядка 500 человек, задержали, по данным ряда СМИ, одиннадцать. В Москве после того, как все подрядчики отказались устанавливать сцену для мероприятия на проспекте Сахарова, а власти запретили громкоговорители и прочие атрибуты массового мероприятия на митинге. Тогда протестующие решили отменить сход на площади Сахарова и присоединиться к официальному шествию в честь праздника на Тверской улице. Все протестные акции в городах страны назначены на 14 часов, многие СМИ будут вести онлайн-трансляцию, мы тоже будем следить за ситуацией.

К слову, про референдумы. Накануне прошел референдум о статусе Пуэрто-Рико. Сейчас регион является территорией, зависимой от США. На нее распространяется власть американского конгресса, но у нее нет прав штата. Явка достигла 23%, большая часть пришедших проголосовали за вхождение в состав США на правах штата. Решающую роль в определении статуса Пуэрто-Рико играет конгресс. Активист дела, губернатор территории Рикардо Роселло пообещал создать комиссию, которая займется процедурой обретения статуса штата.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС официально вступил в силу 11 июня. В первые же 30 часов границу пересекли более тысячи украинцев, больше всего – 950 человек – отправились в Польшу. Было и два отказа в пересечении границы. Оба связаны с нарушением миграционного законодательства ЕС в прошлом. Петр Порошенко даже произнес по случаю безвиза особую речь. Наши СМИ пишут про радостных украинцев с нотками злости и зависти, припоминая, что устроиться работать по украинскому паспорту в ЕС нельзя – для этого все же нужно отдельное разрешение, да и находиться в Европе дольше 90 дней – тоже.

К слову, глава украинского МИДа Павел Климкин предложил создать специальную платформу для россиян, которые должны будут предупреждать украинские власти о въезде в Незалежную. «Наша цель должна быть простой — закрыть границу, но таким способом, чтобы это был не политический призыв», - сказал Климкин в интервью украинскому ТВ.

В Ленинградской области объявили штормовое предупреждение, возможно ухудшение погоды. Будьте внимательны и хорошего вам дня, друзья!