Украинские визы и 12 млн рублей

Пятница! И начнем с московских новостей. Сегодня в Госдуме проходило очередное слушание скандального закона о реновации, а у самого здания проходила достаточно многочисленная акция протеста против принятия закона. Символом протестующих стала красно-белая строительная лента (которой обычно огораживают место ведения работ), плакаты гласили: «Руки прочь от Москвы!», «Оленевода в тундру!» (намекая на Сергея Собянина) и прочее. Полиция начала задерживать митингующих, в автозак попал в том числе политик Сергей Митрохин. По сообщениям очевидцев, у здания Госдумы собралось порядка трехсот человек. А еще, судя по фото, там тепло и солнечно. Эх!

Что там на Украине. Глава украинского МИД Павел Климкин рассказал, что Киев готов ввести визовый режим с Россией. Такую меру в Киеве считают «логичным шагом» после получения безвиза от ЕС. «Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», - заметил Климкин. При этом, по данным украинского МИД, сейчас порядка трех млн украинцев находятся на территории РФ, и как быть с ними, неясно. А еще в случае введения виз Украиной Россия наверняка предпримет симметричный шаг, и тогда украинцам понадобятся визы для въезда в Крым. Впрочем, в Киеве уверяют, что решат вопрос, так как у них есть «соответствующий опыт».

В номере лондонского отеля упал и сильно травмировал лицо музыкант Фил Коллинз. Ему сложно ходить после операции на позвоночнике, возможно, этим объясняется ЧП в гостинице. Коллинз поскользнулся и упал, неудачно задев стул. Все концерты перенесены на конец ноября. Здоровья музыканту!

В Москве странная трагедия произошла с внучкой Никиты Хрущева. 77-летняя дочь Леонида Хрущева Юлия шла вдоль железнодорожных путей на Киевском направлении Московской железной дороги. Около девяти часов вечера на станции «Солнечная» ее сбил поезд Внуково–Москва. Женщина, не успев отреагировать на сигнал машиниста, скончалась на месте от полученных травм.

Петербург. Накануне 40-летний предприниматель ехал на мотоцикле по ЗСД, у него открылся рюкзак, и оттуда вылетели 12 млн рублей пятитысячными купюрами. Мужчина обратился в полицию. Позже оказалось, что примерно половину, если не больше, денег ему вернули. Полтора миллиона принес сотрудник ЗСД Азиз, еще четыре – пожилая супружеская пара, которая сдала деньги в полицию со словами, что их, наверное, кто-то ищет. Как-то хочется верить в людей после таких историй.

Впереди – целых три выходных дня, в честь Дня России ночные автобусы будут ходить на одну ночь дольше. Сегодня весь день обещают пасмурную и дождливую погоду, надеемся, лето все же возьмет свое и на улице потеплеет! Хороших выходных, друзья!