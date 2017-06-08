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Путин в душе и челябинский котенок

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© Фото: static.kremlin.ru

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Энергичный четверг.

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Четверг начнем с Крыма. Накануне многие СМИ, в том числе и мы, написали про квартиры, которые власти Севастополя выдали ветеранам-фронтовикам. Их в очереди на жилье числилось десять человек, в прессе прошла информация о том, что квартир выдали пять. То есть по одной на двоих, и каждая с перегородкой в середине комнаты. Севастопольские власти возмутились этим новостным потоком и сказали, что выкупили у застройщика девять квартир, еще одну уже передали городу ранее в рамках инвест-контракта. «Факты предоставления одной квартиры двум получателям также отсутствуют», - сообщают в правительстве. Изначально о «коммунальных» квартирах для ветеранов сообщило севастопольское издание «Искра». Очевидно, выяснить, как обстоят дела на самом деле, можно, только приехав на место в гости к ветеранам.

Главная новость прошедших суток – про Владимира Путина, душ на подводной лодке и гея. Режиссер Оливер Стоун, занимаясь подготовкой документального фильма о президенте РФ, спросил Путина, что бы он делал, если бы оказался на подводной лодке в одном душе с гомосексуалистом. На это президент ответил: «Ну, я бы предпочел не ходить в душ с ним. Зачем его провоцировать? Но вы знаете, я мастер дзюдо». Рунет уже полон шуток и мемов на эту тему. А Стоун все пытается выяснить, считать наш закон о запрете пропаганды гомосексуализма ущемлением прав меньшинств или не считать.

Тем временем Наталья Поклонская написала Алексею Учителю личное письмо. Как сообщил режиссер журналистам, депутат Госдумы просит его предоставить фильм специальному эксперту для оценки, на что режиссер отказал, сославшись на российские законы, – у нас действительно не предусмотрено никакой «экспертной» предпрокатной цензуры кино от Госдумы (пока что). При этом Поклонскую и Учителя пытается «помирить» режиссер Владимир Бортко: «Когда она просто одна обратилась к режиссеру фильма, я лично с ней разговаривал. Я говорил: «Что вы делаете? Это глупость, бред!» Как можно рассуждать о фильме, когда он еще не сделан. Более того, даже если он будет сделан, художник имеет право на свой взгляд на любые исторические события, если это не противоречит уголовному кодексу». Запасаемся попкорном.

В общественном транспорте Мадрида мужчинам запретили сидеть, слишком широко раздвинув ноги. Местные власти пошли на введение новой иконки в транспорте после того, как в сети появилась петиция против «неуважительного сидения» - то есть позы, когда человек размахом своих ног занимает соседние места. Хотя, может, им просто жарко?

В Великобритании начались досрочные парламентские выборы. Главная интрига – останется ли на посту премьер-министра Тереза Мэй или ее сменит лидер лейбористов Джереми Корбин. Чем ближе Brexit, тем политика в Британии интереснее.

В Челябинске местные коммунальщики демонтировали фонарный столб, потому что под его опору на двухметровую глубину провалился, спасаясь от собаки, котенок, и жалобно мяукал оттуда. Животное провело в заточении двое суток, но сейчас все хорошо. Осталось фонарь восстановить.

В Петербурге обещают очередные дождливые дни. А еще у нас не согласовали оппозиционные акции 12 июня, в случае чего, имейте это в виду. Хорошего вам дня, друзья!

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