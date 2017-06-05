Инопланетяне, британское пиво и опасности МКАД

Вечерний выпуск новостей в этот понедельник. Во-первых, в ночь на 4 июня в Лондоне произошел теракт – на Лондонском мосту машина протаранила пешеходов, после чего из нее вышли неизвестные и начали стрелять по прохожим. Подоспевшая полиция уничтожила нападавших, однако жертвами теракта стали семь человек, еще 48 получили ранения. Ответственность за нападение уже взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Британцы тем временем не растерялись: в сети набирает популярность фотография молодого человека, который бежит в толпе с места теракта, но при этом не паникует и ухитряется не проливать пиво из стакана. Парень уже почти стал символом несгибаемого британского национального духа.

Фото: Twitter / @hmannella

Любитель пива напоминает историю канадца Теуниса Весселса, снимок с которым уже обошел весь интернет – мужчина спокойно подстригал лужайку у своего дома в провинции Альберта, пока за его спиной бушевал торнадо. Из дома это зрелище сфотографировала жена. Журналистам Теунис сказал, что был спокоен, потому что «присматривал» за торнадо.

Фото: facebook.com/patrick.stephens1

Глава МЧС России Владимир Пучков предложил штрафовать (!) специалистов Росгидрометцентра за неточные и несвоевременные прогнозы. Напомним, ранее московские спасатели обусловили неосведомленность москвичей об урагане 29 мая именно неточным прогнозом метеорологов: якобы погода не предвещала бури. Обычно МЧС как раз докучает горожанам навязчивой рассылкой про усиление ветра, например. Мы понимаем негодование спасателей, но в таком случае сочувствуем петербургским метеорологам, ведь наша погода, мягко говоря, сложно предсказуема, на штрафы никакой зарплаты не напасешься.

Новости из солнечного Краснодара. Там 59-летний местный житель обратился в полицию с просьбой проверить несогласованную с правительством высадку инопланетян (!) в местной лесополосе. В четыре часа утра второго июня мужчина видел, как инопланетные существа по семь метров ростом, неся в руках «серебристые средства связи», гуляли под Краснодаром. Мужчина негодовал, что гости пожаловали без разрешения, и полиции на самом деле пришлось прочесать местность. Инопланетян не нашли.

Трагичные новости из Москвы. Вечером 3 июня на МКАД погиб 57-летний депутат Таганского совета Владимир Бошуев. Мужчина ехал в гости к своему отцу, в качестве транспорта он выбрал велосипед. Погода была солнечная, но с Рязанского шоссе Бошуев выехал на кольцевую дорогу, предназначенную только для автомобилей, где его насмерть сбил спортивный Mitsubishi черного цвета во время обгонов и перестроений из одного ряда в другой. Родные и близкие депутата ищут свидетелей ДТП. Друзья, будьте внимательны в велосипедный сезон – как за двух колесах, так и на четырех!

Петербург. В конце 2017 года выйдет фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов», который мы все очень долго ждем. Кроме того, в этом году в сентябре снова будет «День Д», столь полюбившийся горожанам праздник. Синоптики обещают постепенное потепление, надеемся, они правы. Хорошего дня, друзья!