Покушение на Подоле, турецкие помидоры и ДТП с Кустурицей

Пятница, и для начала жуткая конспирологическая история из Киева. На Подоле совершено покушение на выходца из Чечни Адама Осмаева, руководителя батальона, воевавшего в Донбассе на стороне украинского правительства. Кроме того, Осмаева обвиняли в организации покушения на Владимира Путина. В Киеве ему назначил встречу некий гражданин Украины, представившийся журналистом французского издания Le Monde Алексом Вернером. В качестве телохранителя Осмаев взял с собой жену, Амину Окуеву. При встрече «журналист» четыре раза выстрелил в командира батальона, Окуева моментально сориентировалась и открыла ответный огонь из наградного пистолета Макарова. В итоге преступник тяжело ранен. Оба – и Осмаев, и нападавший – отправлены в одну больницу. В паспорте нападавшего украинские силовики нашли отметки о пересечении границ с Россией и Белоруссией в 2016 году, после чего СМИ запустили волну историй про «русский след».

В Сербии попал в ДТП Эмир Кустурица. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло 2 июня на трассе между Чачаком и Белградом, режиссер был на пассажирском месте машины марки Mercedes. На место сразу прибыли медики, оказали пострадавшим первую помощь, после чего отправили в больницу. Точных сведений о состоянии здоровья Кустурицы нет, мы надеемся, режиссер быстро пойдет на поправку.

Что там в США. Очередные скандальные новости про Дональда Трампа. Президент официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, заключенного 170 странами в 2015 году. Оно предполагает постепенное снижение вредных выбросов в атмосферу, отмечая ответственность в первую очередь развитых экономик (например, на США приходится порядка 15% мировых выбросов углекислого газа). При этом странам первого мира пришлось бы сокращать рабочие места, чтобы уложиться в «нормативы» по вредным выбросам. Трамп заявил, что глобальное потепление выдумали китайцы, чтобы свалить экономики Запада, и объявил, что США заботятся о своей (!) экологии. За рамками Парижского соглашения вместе с США остались только Сирия и Никарагуа. Да, Россия его подписала, и французские политические верхи уже выказывают недовольство по поводу такого поведения Штатов, ведь именно Франция очень долго добивалась подписания документа.

Тем временем в России. Правительство сняло запрет на поставки турецких фруктов и овощей в Россию. Взаимное продуктовое эмбарго отменили. Кроме, внимание, помидоров! Потому что российские производители уже потратили средства на выращивание томатов, теперь их нужно «отбить». До санкций почти половина всех помидоров на прилавках были турецкими.

Петербург. Во-первых, у нас, мягко говоря, прохладно, так что не спешите убирать в шкафы осенние куртки. Во-вторых, что-то неладное творится с Исаакиевским собором – наши СМИ сообщают, что Смольный якобы «снимает» и. о. директора Ираду Вовненко, потому что руководить таким объектом «может только мужчина». Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов уже опроверг слухи в своем Twitter, но вот РИА «Новости» пишут, что Вовненко сама уходит, и уже написала заявление по собственному желанию. Имеют ли эти слухи отношение к активному цитированию эротических романов писательницы в сети и массовым насмешкам петербуржцев, неизвестно. Хороших вам выходных, друзья!