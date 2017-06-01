Байкеры-хакеры и особняк Обамы

Четверг, и главная новость страны: Минобороны озвучило причины крушения Ту-154 над Черным морем. Согласно информации министерства, трагедия произошла из-за ошибки экипажа, а именно «нарушения пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна». На борту самолета находился ансамбль имени Александрова, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Рейс выполнялся в Сирию.

Почти хорошие новости. «Коммерсантъ» сообщает, что в России планируют создать новую авиакомпанию-лоукостер, которая должна будет конкурировать с «Победой», а маршрутная сеть будет организована между крупными региональными аэропортами (Пулково, например) без учета Москвы. Потому что именно в регионах велик спрос на бюджетные перевозки, а их там нет. По данным издания, авторы инициативы намерены привлечь иностранных инвесторов и консультируются по организационным вопросам с венгерской Wizz Air. Мы искренне надеемся, что дело пойдет, потому что гегемония «Аэрофлота» с его сумасшедшими ценниками на наших просторах выглядит кощунственно.

Тем временем в США. Байкеры-хакеры из Тихуаны с 2014 года угоняли из Штатов в Мексику автомобили Jeep, чтобы там продать их целиком или на запчасти. Что особенно удивило агентуру: машины угоняли без обычных следов взлома, то есть пара мексиканских дилерских центов Jeep, очевидно, предоставила умельцам доступ к базе данных машин. Хакеры смогли изготовить электронные ключи, а затем добраться до бортового компьютера авто – и все без лишнего шума. Вырученные деньги (а цена одной машины – примерно 28 тыс. долларов) пускали в оборот по продаже наркотиков. Всем этим занималась «Грязная тридцатка», еще часть байкерской группировки организовывала им, внимание, пиар-мероприятия, чтобы создать команде «положительный имидж».

Что там на Украине. Местным сотрудникам офисов Mail.ru Group предложили работу в России. Представители компании вообще заметили, что блокировка российских сайтов в Незалежной не сильно скажется на трафике, но повредит в первую очередь украинским пользователям. К слову, накануне один из провайдеров, продолжающих работать в Крыму, заблокировал крымчанам доступ к нашим сайтам.

Новость про Барака Обаму, если вдруг вы по нему соскучились. Экс-президент США купил на северо-западе Вашингтона дом за восемь млн долларов. Съехав из Белого дома, они с женой снимали этот особняк, и вот решились выкупить. Рядом, кстати, находится дом Иванки Трамп, дочери нынешнего президента США.

Петербург. Погода нас не балует, ситуация на дорогах – тоже (ПМЭФ, так что будьте внимательны, везде куча пробок). Город обсуждает назначение на пост директора ГМП «Исаакиевский собор» Ирады Вовненко, ранее занимавшей должность директора по связям с общественностью. Кандидатура неоднозначная, посмотрим, как это отобразится на положении дел. А у нас есть «прощальное» интервью с уже экс-директором Исаакия Николаем Буровым. Хорошего вам дня, друзья!