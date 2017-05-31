Анна Ярославна, PornHub и Мединский

Середина недели, и страсти кипят! Во-первых, очередная стычка с Украиной. На недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин напомнил о родственных связях российских правителей с французским и испанским королевскими домами. Приезд президента был приурочен к 300-летию визита Петра Великого во Францию, а Путин напомнил, что еще княжна Анна Ярославна, младшая дочь Ярослава Мудрого, была французской королевой. На что, конечно, отреагировал Петр Порошенко, в своей речи по поводу ратификации нидерландским парламентом закона о евроинтеграции Украины заметив, что Москва пытается «присвоить» «древнеукраинскую» Анну Ярославну. Дискуссию продолжили официальные аккаунты государств в Twitter (на английском языке!). Украина напомнила, что во времена Анны Ярославны Москвы еще не существовало, Россия заметила, что Софийский собор в Новгороде уже стоял, и вообще россияне, белорусы и украинцы – это один неделимый народ. «А вы не меняетесь, да?» - ответила Украина.

Про PornHub. Если помните, осенью 2016-го Роскомнадзор заблокировал сайт в России. Тогда ресурс предложил премиум-аккаунт российскому ведомству за разблокировку. РКН благородно отказался, заявив, что «демография – это не товар», однако в апреле 2017 года ресурс вновь открыли для российских пользователей, и вот вчера представитель ведомства напомнил SMM-щику PornHub Дмитрию Колодину про премиум-доступ. РКН даже пообещал проконтролировать, чтобы все провайдеры вернули доступ к сайту.

Продолжение истории про мальчика, которого задержали за чтение «Гамлета» на Арбате. Во-первых, эта история добралась до шоу «Пусть говорят». Там выяснилось, что полицейские извинились перед мальчиком, а не перед его отцом Ильей Скавронски, на которого все же составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Более того, родная мать мальчика написала заявление на мачеху, Кристину Скваровски, и там есть риск возбуждения уголовного дела. Мачеха, напомним, читала книгу в 20 метрах от места, где мальчик декламировал стихи, стоя у открытой сумки-холодильника. И это было уже не в первый раз, в сети есть аналогичные фото за три недели до задержания.

Неоднозначная информация про ураган в Москве. Как выяснилось, перед разгулом стихии горожанам не пришли смс-сообщения (те самые, которые обычно так раздражают, с предупреждениями про порывы ветра). МЧС оправдывается, что прогноз на тот момент не подходил под категорию ЧС (или просто был выходной день?), поэтому москвичей не предупредили.

Тем временем Минкульт и лично Владимир Мединский предлагают ввести сбор в пять млн рублей с зарубежных промоутеров за возможность проката в России. Предполагается, это ото отсечет низкобюджетное и некачественное кино, оставив в отечественном прокате только ключевые новинки и, конечно, освободив место для российского кинематографа. Мало кто задумывается, что серьезное режиссерское кино тоже по больше части не блещет бюджетами, значит, оно тоже «отпадет», уступив место все тем же блокбастерам.

Петербург. Открылось движение по Большому проспекту Васильевского острова, ура! А еще объявлен хэдлайнер «Алых парусов», в этом году на Дворцовой выступит «Мумий Тролль». Хорошего вам дня, друзья!