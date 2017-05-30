Ураган, Макрон и "петля Нестерова"

Вторник, начнем с новостей про жуткий ураган в столице. Накануне в Москве бушевал страшный ураган с дождями и грозами, скорость ветра достигала 22 м/с. Падали светофоры, отрывались крыши, большие деревья вырывало с корнем. По последним данным, в городе и области от разгула стихии погибли 16 человек, 168 пострадали, многие находятся в больницах. Столичные власти сообщают, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время вновь возможны порывы ветра. Держим кулаки за москвичей. В Петербурге, к слову, тоже обещают неспокойный циклон, но он придет не из Москвы, а с Балтики через несколько дней. Будьте внимательны!

О политике. Накануне в Версале Владимир Путин встретился с Эмманюэлем Макроном, недавно избранным новым президентом Франции. Выйдя к прессе после переговоров, оба лидера довольно позитивно отозвались о необходимости франко-российского сотрудничества, подчеркнув значимость традиционных гуманитарных связей наших стран. Наши журналисты обратили внимание, что при пресс-подходе, когда корреспондент Russia Today спросила Макрона о причинах недопуска съемочной группы телеканала в его предвыборный штаб, Макрон (при стоящем рядом Путине) заявил, что у RT были чисто клеветнические сюжеты, что он не считает этих людей журналистами, потому что они занимаются гольной пропагандой. Российский президент промолчал. Это Макрон еще наше телевидение не смотрел!

Суд в Чите оштрафовал на 20 тысяч рублей 49-летнего местного жителя, который «катал» желающих на частном самолете, при этом исполняя «мертвую петлю» (с пассажирами). Горе-пилот при этом не имел сертификата, нигде не учился управлению самолетом, не проходил медкомиссию. За этот своеобразный аттракцион он собрал с пассажиров по 5 тыс. рублей.

Тем временем на Украине начались проблемы у местного офиса «Яндекса». Сообщается, что туда пришли с обысками специалисты СБУ, более того, компанию обвиняют в передаче персональных данных украинских пользователей России. Европейские ценности – штука сложная, да.

В Челябинске тем временем что-то неладное с праздником красок Холи. 27 мая группа молодежи, готовившийся к участию в празднике, что-то не поделила с местной полицией. В итоге организаторы в последний момент решили мероприятие отменить, но пришедшая толпа, чтобы куда-то деть краску, разукрасила ей полицейские машины. В день праздника никого не задержали, но осадочек остался, а проверкой «инцидента» занимается Следственный комитет. Губернатор области уже высказался о недопустимости подобных действий несовершеннолетних. По неофициальной информации, кампанию против праздника начали представители РПЦ.

Петербург. Сегодня на оранжевой ветке метро у нас запустили бесплатный Wi-Fi. В городе прохладно, одевайтесь потеплее, и хорошего вам дня, друзья!