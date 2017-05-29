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Носки Кэмерона, попрошайка и Киану Ривз

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Киану Ривз
© Фото: 365mag.ru

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Яркий понедельник.

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Понедельник, и начнем с главной новости выходных: в центре Москвы, на Воздвиженке, в пятницу вечером полиция задержала девятилетнего мальчика, декламирующего «Гамлета». Да-да, «Достойно ль склоняться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье? Восстать, вооружиться, победить». Вместе с мачехой парня продержали в полиции до вечера. Затем выяснилось, что парень якобы попрошайничал, а его отец сказал, что задание читать стихи на публике его сын получил на курсах актерского мастерства. В субботу СМИ сообщили, что полицейские извинились за задержание перед мальчиком и перед его отцом, потому что подумали, что ребенок был на улице один и потерялся.

В воскресенье московская полиция уже помогала маме-утке с одиннадцатью утятами, заблудившимся и вышедшим из Лосиноостровского парка. Пернатые пешком пришли к отделению полиции, после чего силовики благополучно отправили их домой.

Еще о важном из столицы. Накануне в Москве прошел марш против сноса пятиэтажек, который должен был стать глобальным протестом москвичей против реновации в принципе. По данным журналистов, протестовали около пяти тыс. человек, что для Москвы, как вы понимаете, немного. Даже огромный баннер «Собянинскую реновацию – под снос!» попросили сократить, убрав фамилию мэра столицы. Основная «борьба» по-прежнему происходит на диванах. К слову, оппозиционер Алексей Навальный уже подал заявку в мэрию на проведение антикоррупционного шествия в центре Москвы 12 июня – в День России. Аналогичные мероприятия ФБК планирует организовать и в других городах.

Британская общественность возмущена. Дэвид Кэмерон, бывший премьер Великобритании, купил в лондонском магазине JD Sports носки без очереди. Очевидно, Кэмерон куда-то очень спешил, потому как не захотел ждать у кассы с простыми британцами и просто подошел к кассиру с двумя охранниками. Как сообщают очевидцы, Кэмерон выбрал пару белых носков со скидкой. Более того, он понял, что взял не свой размер, и носки пришлось менять. В соцсетях высмеивают экс-премьера.

О хорошем. Андрей Звягинцев получил в Каннах специальный приз жюри за «Нелюбовь». Приз жюри – третий по значимости после золотой пальмовой ветви и Гран-при. Поздравляем режиссера! К слову, Звягинцев еще раз напомнил, что лента рассказывает «о постоянном эгоизме и сосредоточенности на себе». «Не хотелось превращать ее в политическое заявление», - подчеркнул режиссер.

Петербург. Во-первых, в городе снимают фильм, в котором играет Киану Ривз, и жители порой буквально случайно натыкаются на актера в историческом центре. Несколько кадров с Киану, разгуливающим по мосту или сидящем на лавочке в красивом пальто, петербуржцы опубликовали в Instagram.

«Зенит» увольняет румына Мирчу Луческу с поста главного тренера. Специалист не проработал с клубом и год. СМИ называют вероятной кандидатуру итальянца Роберто Манчини в качестве нового главного тренера клуба.

Синоптики обещают похолодание в первых числах лета в Петербурге. Так что держимся!

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