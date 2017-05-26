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Поклонская, украинцы и латвийский национализм

Автор:

Рига
© Фото: gpsnavigatedevices.blogspot.ru

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И пятница!

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Пятница! Начнем с любопытного: Наталья Поклонская потребовала налоговой проверки киностудии Алексея Учителя, режиссера многострадальной «Матильды». Петербургская полиция проверку вроде бы начала, но сам режиссер попросил думу как-то «повлиять» на депутата (потому что сколько же можно придираться).

Что там про Кирилла Серебренникова. Общественность никак не может определиться, как теперь относиться к режиссеру, потому что Путин назвал организаторов обыска «дураками». Владимир Мединский, например, сказал, что собственно творчества обыски в квартире (!) Серебренникова не касаются, да и вообще «он всегда был обласкан властью, ему жаловаться не на что». Ряд СМИ сообщают, что бухгалтер одного из подшефных Серебренникову учреждений уже сознался в растрате. Так или иначе, большинство интеллигенции продолжат считать обыски у режиссера делом политическим.

Тем временем в Латвии. Сейм принял к рассмотрению и одобрил в первом чтении законопроект, увеличивающий штрафы за использование негосударственного (русского) языка. Сейчас «за открытое неуважение к государственному языку» власти могут потребовать 350 евро, эту сумму предлагают увеличить до 700. В рамках улучшения экономики. Мэр Риги Нил Ушаков своеобразно прокомментировал эту новость в Facebook: «Какие-то страны по-прежнему по глупости пытаются развивать, например, производство. Они, наивные, не понимают, что экономику намного проще поднять с помощью штрафов за язык». В отдельных вопиющих случаях латыши предлагают штрафовать за «не тот» язык на 10 тыс. евро.

Про Украину и рунет. Спустя неделю после указа Петра Порошенко об ограничении доступа к российским сайтам на территории Незалежной специалисты проследили тенденции. Во-первых, из 24 млн украинских пользователей, потерявших рунет на Украине, только половина отправились на его поиски с помощью анонимайзеров или других уловок. Заметно, что теперь украинцы заходят под голландскими, немецкими и американскими IP-адресами (поток пользователей из этих стран резко вырос).

Очередной скандал вокруг «Матч-ТВ». Вечером 25 мая известный спортивный комментатор Геннадий Орлов был гостем профильной передачи на OFFSIDE.TV. Там он беседовал со своим внештатным коллегой о ситуации на спортивном телеканале и под запись сказал, что канал на грани банкротства, и бюджет, рассчитанный на три года, растратили за полтора. Да и самому Орлову, по его признанию, приходится уходить «за штат», как и большинству комментаторов. Передача транслировалась «Вконтакте», но потом этот фрагмент из нее вырезали, более того, ролик пропал с YouTube.

О хорошем. Дагестанская пенсионерка Патимат Сайгидмагомедова из села Сивух Хасавюртовского района два года при поддержке семьи откладывала пенсию, чтобы построить дорогу и восстановить инфраструктуру в родном селе. 84-летняя женщина всю жизнь прожила на родной земле, работая в колхозе «Заветы Ильича», а в последние годы наблюдала, как инфраструктура небольшого села разваливается. И решила сама взяться за восстановление. Постепенно в процесс втянулась семьи и соседи. Можем же, когда хотим!

Петербург. Выходные будут крайне насыщенные – 27-го мая – День города, 28-го – велопарад. Кроме того, открылся книжный салон. Так что выбирайте по вкусу занятие на выходные, и хорошего вам дня!

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