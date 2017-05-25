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Поезд на Киев, бездомный Стив и обниматели котов

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Поезд на Украине
© Фото: vedomosti-ua.com

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Обниматели - это не секта, а профессия.

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Итак, четверг! Во-первых, по «делу Серебренникова» высказались самые разные люди, в том числе и Владимир Путин. Накануне президент вручал актеру Евгению Миронову орден «За заслуги перед Отечеством», и артист воспользовался случаем, чтобы задать первому лицу вопросы об опальном режиссере. «Вы знали? Знали об этом?!» - горячо и даже громко спрашивал Миронов Путина уже по окончании церемонии, передает корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!» - настаивал актер. «Да дураки», - заметил президент, якобы сделав вид, что он ни при чем. В более сдержанном тоне Миронов передал президенту письмо в защиту режиссера и попросил, чтобы дело о хищениях расследовали «без экстраординарных мер». Продолжаем считывать «сигналы Кремля».

Про Манчестер. Жители города нашли бездомного мужчину по имени Стив, который во время теракта был рядом со стадионом и, увидев, что в панике выбегающим людям требуется помощь, начал по возможности помогать. Кому-то вынимал опасные осколки, кого-то поддержал, пока не приехали медики. «Если я бездомный, это не значит, что я не человек», - сказал Стив, когда до него добрались журналисты. Теперь горожане скинулись и собрали 23 тыс. фунтов, чтобы бездомный мог снять себе жилье на полгода и найти работу. У него появился шанс встать на ноги.

Что там на Украине. Киев готовится совсем отменить пассажирские перевозки между Россией и Украиной. Эту идею продвигают секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, все чаще солидарность с ними высказывает Петр Порошенко, сообщает «Коммерсантъ».  Дело, по данным источников издания, в том, что Россия отказывается прервать сообщение с Донбассом и зоной АТО, что подрывает территориальную целостность Украины. Грузоперевозки по железной дороге между странами уже отменили. Официально Москва и Киев еще ничего не заявили, но «Белавиа» уже готовится к увеличению количества рейсов «Москва – Минск – Киев». Как всегда, удар придется по кошелькам обычных россиян и украинцев, у которых родные по другую сторону границы.

Ну и еще немного про наших соседей: в украинском сегменте рунета силами Mail.ru Group активно распространяется информация об обходе блокировок, более того, украинцам предлагают браузер «Амиго», который, по сути, есть замаскированный Tor. Да, то самое, с чем яростно борются в РФ, энергично продвигают на Украине.

Если после таких новостей вы всерьез задумались, куда бы съехать из дурдома, то, например, в одной из дублинских ветеринарных клиник в Ирландии открылась вакансия «обнимателя котов». У кандидата должны быть мягкие руки, добрый нрав и приятный голос, ну и специальный ветеринарный сертификат.

Петербург, и сходу о хорошем. Команда Университета ИТМО в седьмой раз победила на Международной студенческой олимпиаде по программированию ACM-ICPC. В число призеров также вошли студенты других вузов Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Поздравляем ребят и гордимся ими! Похолодания в городе не предвидится. Хорошего вам дня, друзья!

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