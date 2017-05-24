  • 24 Май 2017
USD 25.05.2017 56.2743 -0.2809
USD ММВБ 13:17 56.47080  
EUR 25.05.2017 62.9203 -0.6986
EUR ММВБ 13:17 63.4870  
Нефть($) 24.05.2017 54.36 +0.33
Нефть(p) 24.05.2017 3059.07 +3.39

Краснодарский стадион и обыски в Москве

Автор:

Кирилл Серебренников
© Фото: interview-so-zvezdoi.ru

Темы дня

Владимир Путин показал руководителю ФИФА стадион. В Краснодаре.

По теме

Среда, основные новости про теракт в Манчестере. Во-первых, выяснилось, что его совершил 22-летний Салман Абеди, который родился в 1994 году там же, в Манчестере, в семье ливийских беженцев. Недавно вся семья, кроме Салмана и его брата, вернулась в Ливию. Скотленд-Ярд сообщил о задержании в лондонском аэропорту 37-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта, но следователи подчеркнули, что к трагедии в Манчестере задержание не имеет отношения. Как сообщают «Известия», британская партия UKIP, которая была инициатором Brexit, уже предложила вернуть в стране смертную казнь как меру наказания для террористов. Как сообщают британские СМИ, спецслужбы, расследуя теракт, вышли на след Аль-Каиды (террористической организации, запрещенной в России).

Тем временем в России. Продолжается история с обысками у деятелей культуры. Накануне ОМОН побывал в «Гоголь-центре», художественный руководитель Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу об особо крупной растрате, которое возбудили еще в 2015 году. По версии следствия, «Седьмая студия» Серебренникова получила от Минкульта 70 млн рублей, которые и были украдены. Кроме того, «пришли» к Софье Апфельбаум, которая ранее руководила департаментом господдержки искусства и народного творчества Минкульта, и на площадки центра современного искусства «Винзавод». К чему приведут все эти «маски-шоу», пока неясно, но эксперты и культурологи уже вовсю раздают комментарии на тему «что же это значит», «культуру репрессируют», «тридцать седьмой год» и прочее.

О делах государственных. Госдума приняла закон об отмене открепительных удостоверений на выборах. Раньше, чтобы проголосовать в месте проживания, нужно было взять открепительное по месту регистрации. Это усложняло логистику голосования для тех, кто живет не по месту прописки, но позволяло отследить, сколько раз голосовал один гражданин. Теперь, чтобы проголосовать не по прописке, достаточно будет подать заявление за 45 дней до выборов в соответствующий МВЦ, а в день голосования просто прийти с паспортом.

Про Краснодар. Накануне Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино с председателем РФС Виталием Мутко посетили Краснодар, где президент показал иностранному гостю стадион и Академию футбола ФК «Краснодар». Встреча была в рамках подготовки к ЧМ-2018, загвоздка в том, что краснодарский стадион не будет задействован в мероприятиях чемпионата. По рунету ходят шутки, что стадион «Краснодара» выдали за «Зенит-арену», а сам город – за Петербург. Что ж, площадка в южном городе и правда хороша, правда, строилась она на частные деньги.

В Москве к выходным обещают похолодание до нуля градусов. А мы еще жалуемся на облачность! На самом деле, в Петербурге опять обещают небольшой дождь, но пока что в городе достаточно тепло. Ну и да, наш ЗакС опять отклонил идею референдума по вопросу Исаакиевского собора – наверное, уже последний раз перед летними каникулами. Хорошего вам дня!

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга

    Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm