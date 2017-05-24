Краснодарский стадион и обыски в Москве

Среда, основные новости про теракт в Манчестере. Во-первых, выяснилось, что его совершил 22-летний Салман Абеди, который родился в 1994 году там же, в Манчестере, в семье ливийских беженцев. Недавно вся семья, кроме Салмана и его брата, вернулась в Ливию. Скотленд-Ярд сообщил о задержании в лондонском аэропорту 37-летнего мужчину по подозрению в подготовке теракта, но следователи подчеркнули, что к трагедии в Манчестере задержание не имеет отношения. Как сообщают «Известия», британская партия UKIP, которая была инициатором Brexit, уже предложила вернуть в стране смертную казнь как меру наказания для террористов. Как сообщают британские СМИ, спецслужбы, расследуя теракт, вышли на след Аль-Каиды (террористической организации, запрещенной в России).

Тем временем в России. Продолжается история с обысками у деятелей культуры. Накануне ОМОН побывал в «Гоголь-центре», художественный руководитель Кирилл Серебренников проходит свидетелем по делу об особо крупной растрате, которое возбудили еще в 2015 году. По версии следствия, «Седьмая студия» Серебренникова получила от Минкульта 70 млн рублей, которые и были украдены. Кроме того, «пришли» к Софье Апфельбаум, которая ранее руководила департаментом господдержки искусства и народного творчества Минкульта, и на площадки центра современного искусства «Винзавод». К чему приведут все эти «маски-шоу», пока неясно, но эксперты и культурологи уже вовсю раздают комментарии на тему «что же это значит», «культуру репрессируют», «тридцать седьмой год» и прочее.

О делах государственных. Госдума приняла закон об отмене открепительных удостоверений на выборах. Раньше, чтобы проголосовать в месте проживания, нужно было взять открепительное по месту регистрации. Это усложняло логистику голосования для тех, кто живет не по месту прописки, но позволяло отследить, сколько раз голосовал один гражданин. Теперь, чтобы проголосовать не по прописке, достаточно будет подать заявление за 45 дней до выборов в соответствующий МВЦ, а в день голосования просто прийти с паспортом.

Про Краснодар. Накануне Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино с председателем РФС Виталием Мутко посетили Краснодар, где президент показал иностранному гостю стадион и Академию футбола ФК «Краснодар». Встреча была в рамках подготовки к ЧМ-2018, загвоздка в том, что краснодарский стадион не будет задействован в мероприятиях чемпионата. По рунету ходят шутки, что стадион «Краснодара» выдали за «Зенит-арену», а сам город – за Петербург. Что ж, площадка в южном городе и правда хороша, правда, строилась она на частные деньги.

В Москве к выходным обещают похолодание до нуля градусов. А мы еще жалуемся на облачность! На самом деле, в Петербурге опять обещают небольшой дождь, но пока что в городе достаточно тепло. Ну и да, наш ЗакС опять отклонил идею референдума по вопросу Исаакиевского собора – наверное, уже последний раз перед летними каникулами. Хорошего вам дня!