Манчестер, обыск у Серебренникова и Милла Йовович

Вторник, и сначала о невеселом. В Манчестере, Великобритания, накануне поздно вечером на концерте американской певицы Арианы Гранде на местном стадионе «Манчестер-арена» произошел теракт. Взрыв прогремел, как только певица скрылась за сценой, сначала многие посетители подумали, что это звук лопнувших воздушных шаров. Но потом партер заволокло дымом, появился едкий запах взрывчатого вещества, началась паника. На концерте было много детей, которых родители ждали по окончании концерта в фойе. Именно там, по словам очевидцев, был эпицентр взрыва – у киоска с сувенирной продукцией.

По предварительным данным, подрыв совершил террорист-смертник. Погибли 22 человека, десятки пострадавших доставлены в больницы. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ. Владимир Путин выразил соболезнования британцам и премьер-министру Терезе Мэй, изъявив готовность совместно бороться с терроризмом. Информация о теракте будет обновляться.

Невероятная история из США. 49-летний калифорниец Грегори Аллен Джастис украл у компании, в которой работал (а фирма сотрудничает с Пентагоном), данные о военных и коммерческих спутниках США и пытался продать информацию «русскому шпиону», которого изображал агент ФБР. Джастис периодически встречался с «русским», передавая пакеты документов и получая взамен наличные, а потом и вовсе предложил организовать ему экскурсию по всему циклу производства своего работодателя. Теперь мужчине вменяют в вину экономический шпионаж и нарушение запрета об экспорте вооружений, ему грозит до 35 лет тюрьмы. А делал он это все ради оплаты внушительных больничных счетов жены, у которой серьезные проблемы со здоровьем.

Тем временем в России. У режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проводят обыск. Об этом в Facebook сообщает правозащитник Ольга Романова. По ее информации, причины обыска неизвестны, а к режиссеру уже выехал адвокат. О причинах обыска также не сообщается. По возможности постараемся держать вас в курсе.

Новости с Украины. Один из организаторов «Евровидения», продюсер и режиссер Олег Бондарчук написал в сети, что на роль ведущей была согласна за символическую плату Милла Йовович. По словам Бондарчука, представитель актрисы прислал ему соответствующее письмо о переговорах, потому что Йовович действительно очень хотела провести конкурс. Ей отказала украинская сторона, по мнению Бондарчука, примерно по той же причине, что и Леди Гаге, которая хотела выступить бесплатно – хоть на гонорар звезде и не придется тратиться, но обеспечение райдера звезд такого уровня требует сотен тысяч долларов, которых у организаторов нет.

Петербург. Главное, что нам нужно знать, – в городе опять обещают дождь, хотя вчера прогноз и не оправдался. Ну и на «Зенит-арене» срезают газон, будут укладывать рулонный. Хорошего вам дня, друзья!