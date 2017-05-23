  • 23 Май 2017
USD 24.05.2017 56.5552 +0.0564
USD ММВБ 14:17 56.47080  
EUR 24.05.2017 63.6189 +0.4476
EUR ММВБ 14:17 63.4870  
Нефть($) 23.05.2017 53.44 0.60
Нефть(p) 23.05.2017 3022.31 +36.91

Манчестер, обыск у Серебренникова и Милла Йовович

Автор:


© Фото: sib-catholic.ru

Темы дня

Страшный теракт в Британии.

По теме

Вторник, и сначала о невеселом. В Манчестере, Великобритания, накануне поздно вечером на концерте американской певицы Арианы Гранде на местном стадионе «Манчестер-арена» произошел теракт. Взрыв прогремел, как только певица скрылась за сценой, сначала многие посетители подумали, что это звук лопнувших воздушных шаров. Но потом партер заволокло дымом, появился едкий запах взрывчатого вещества, началась паника. На концерте было много детей, которых родители ждали по окончании концерта в фойе. Именно там, по словам очевидцев, был эпицентр взрыва – у киоска с сувенирной продукцией.

По предварительным данным, подрыв совершил террорист-смертник. Погибли 22 человека, десятки пострадавших доставлены в больницы. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка ИГ. Владимир Путин выразил соболезнования британцам и премьер-министру Терезе Мэй, изъявив готовность совместно бороться с терроризмом. Информация о теракте будет обновляться.

Невероятная история из США. 49-летний калифорниец Грегори Аллен Джастис украл у компании, в которой работал (а фирма сотрудничает с Пентагоном), данные о военных и коммерческих спутниках США и пытался продать информацию «русскому шпиону», которого изображал агент ФБР. Джастис периодически встречался с «русским», передавая пакеты документов и получая взамен наличные, а потом и вовсе предложил организовать ему экскурсию по всему циклу производства своего работодателя. Теперь мужчине вменяют в вину экономический шпионаж и нарушение запрета об экспорте вооружений, ему грозит до 35 лет тюрьмы. А делал он это все ради оплаты внушительных больничных счетов жены, у которой серьезные проблемы со здоровьем.

Тем временем в России. У режиссера и художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова проводят обыск. Об этом в Facebook сообщает правозащитник Ольга Романова. По ее информации, причины обыска неизвестны, а к режиссеру уже выехал адвокат. О причинах обыска также не сообщается. По возможности постараемся держать вас в курсе.

Новости с Украины. Один из организаторов «Евровидения», продюсер и режиссер Олег Бондарчук написал в сети, что на роль ведущей была согласна за символическую плату Милла Йовович. По словам Бондарчука, представитель актрисы прислал ему соответствующее письмо о переговорах, потому что Йовович действительно очень хотела провести конкурс. Ей отказала украинская сторона, по мнению Бондарчука, примерно по той же причине, что и Леди Гаге, которая хотела выступить бесплатно – хоть на гонорар звезде и не придется тратиться, но обеспечение райдера звезд такого уровня требует сотен тысяч долларов, которых у организаторов нет.

Петербург. Главное, что нам нужно знать, – в городе опять обещают дождь, хотя вчера прогноз и не оправдался. Ну и на «Зенит-арене» срезают газон, будут укладывать рулонный. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Солнце и лебедь: пять необычных фонтанов Петербурга

    Многие фонтаны Северной столицы построены еще в 17 и 18 веках, однако они продолжают появляться и по сей день - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает истории самых «молодых» фонтанов города на Неве.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm